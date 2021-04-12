МИД РФ нахамил Зеленскому из-за космоса

Мария Захарова неадекватно отреагировала на заявление президент Украины в День космонавтики

Слова президента Владимира Зеленского о роли Украины для первого полета человека в космос предсказуемо вызвали хамскую реакцию России – даже в День космонавтики спикер МИД РФ Мария Захарова не сдержалась, чтобы не упомянуть воображаемых "украинских неонацистов".

Об этом она 12 апреля написала в своем Facebook.

По ее словам, украинские ракетостроители покоряют космические просторы только "в мечтах", а сама Россия "никогда не делила славу космических побед".

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Следуя "темникам" Кремля, Захарова добавила, что "ярчайшими достижениями современного киевского режима стали неуёмная злоба, русофобия и реинкарнация националистической идеологии с нацисткой символикой".

Такую оплошность с ее стороны можно объяснить тем, что она попросту не знает о том, что именно украинские "Южмаш" и КБ "Южное" помогают создавать космические ракеты США, Евросоюзу и Канаде.

Напомним, что 12 апреля в мире ежегодно отмечается День космонавтики. А в этом году празднуется юбилей первого исторического полета человека в космос – ровно 60 лет с момента запуска советского космонавта Юрия Гагарина на орбиту. По этому случаю "Сегодня" рассказывает об украинском "следе" во Вселенной: 6 историй об ученых, конструкторах и космонавтах, чье происхождение, жизнь или работа были связаны с Украиной.

Видео: Сегодня