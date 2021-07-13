Топлесс на велосипедах: в Берлине протестовали против запрета оголять грудь (фото)

Велопробег топлесс в Берлине / Фото: REUTERS
В Берлине на выходных прошла яркая акция протеста – топлесс-велопробег, в котором полуголые мужчины и женщины пытались отстоять свое право оголяться в общественных местах.
Об этом пишет немецкое издание RBB24.
Велопробег топлесс в Берлине / Фото: REUTERS
Акция прошла в знак солидарности с женщиной, которую в конце июня полицейские выгнали из ,берлинского парка из-за того, что она загорала с обнаженной грудью. Тогда смотрители парка попросили ее одеться, а когда она отказалась, вызвали полиция.
Велопробег топлесс в Берлине / Фото: REUTERS
В топлесс-велопробеге приняли участие несколько сотен человек. У некоторых протестующих прямо на теле были написаны лозунги, такие как: "Мое тело – мой выбор" и "Прекратите сексизм".
Протест топлесс в Германии / Фото: REUTERS
Некоторые мужчины участвовали в велопараде просто с оголенным торсом, а кто-то надел надувную или пластиковую грудь.
"Я думаю, что мы все одинаковые, у всех есть соски, у всех есть грудь. Норму, что женщинам нельза оголять грудь, а мужчинам можно пора пересмотреть, это устаревшая идея", – заявил один из участников акции протеста.
Протест с Берлине / Фото: REUTERS
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