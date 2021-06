Трампа "забанили" в Facebook и Instagram два года – его будут проверять

Экс-президент США Дональд Трамп

Социальные сети Facebook и Instagram заблокировали аккаунт экс-президента США Дональда Трампа на два года – до января 2023.

Как пишет CNBC, компания, занимающаяся социальными сетями, повторно оценит, уменьшился ли риск для общественной безопасности после разблокировки аккаунта Трампа.

"Если мы определим, что все еще существует серьезный риск для общественной безопасности, мы продлим ограничение на определенный период времени и продолжим повторную оценку, пока этот риск не уменьшится", – заявили в компании.

Facebook заблокировал аккаунт Трампа из-за штурма Капитолоия его сторонниками 6 января.

9 января социальная сеть Twitter навсегда заблокировала учетную запись @realDonaldTrump.

Также недавно команда экс-президента США Дональда Трампа удалила сайт From the Desk of Donald J Trump, который исполнял функцию его платформы для коммуникации со сторонниками.

