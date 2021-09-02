Третий день в США. Зеленский прибыл в Калифорнию

Мэрию в Калифорнии подсветили цветами флага Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский уже третий день находится в США с официальным визитом. Вчера он провел встречу с американским коллегой Джо Байденом, а сегодня, 2 сентября, прибыл в Калифорнию.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, Зеленский поехал в Сан-Франциско в рамках рабочего визита.

"В честь приезда главы украинского государства здание мэрии города Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага", – говорится в сообщении.

Сам Зеленский в ходе общения с прессой в Вашнгтоне заявил, что должен посетить Сан-Франциско и Лос-Анджелес и провести там встречи с представителями технологических и цифровых компаний.

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Как проходила встреча Зеленского и Байдена

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена началась в 21:00 по Киеву 1 сентября в Белом доме.

Байден в первую очередь заявил о приверженности США суверенитету Украины на фоне угрозы со стороны России и отметил, что хотел бы посетить Украину еще раз.

А Зеленский поблагодарил главу Белого дома за предоставление двух миллионов доз вакцин против COVID-19 и военной помощи в размере 60 млн долларов. Кроме того, Байдену передали список из около 450 пленных украинцев, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и в России.

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Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поделился своими впечатлениями от разговора с американским коллегой Джо Байденом.

от разговора с американским коллегой Джо Байденом. Также напомним, в ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон министры обороны Украины и Соединенных Штатов подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

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