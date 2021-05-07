"Троллинг и провокация": эксперт о заявлении Путина о победе в войне без Украины

Фото Evgenia Novozhenina/Reuters / Фото: Фото Evgenia Novozhenina/Reuters

Заявление президента России Владимира Путина о том, что РФ могла бы победить во Второй мировой войне и без участия Украины, – это "троллинг и провокация".

Об этом заявил российский историк и публицист Марк Солонин, передает "Гордон".

"Думаю, что данное заявление Путина было чистым троллингом. Это просто троллинг, это провокация, и я думаю, что мы сделаем с вами правильно, если не будем вестись на эту провокацию вообще. С троллями не спорят – их просто банят", – сказал он.

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Как известно, в декабре 2010 года на тот момент премьер России Владимир Путин заявил, что РФ победила бы в Великой Отечественной войне, даже если бы Украина не входила в состав Советского Союза.

Напомним, сегодня, 7 апреля, бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян и народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский устроили перепалку в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24". А все из-за тоталитарных режимов нацистов и СССР.