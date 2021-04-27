Трупы умерших от COVID-19 сжигают на улицах: Индия на грани гуманитарной катастрофы

Больницы уже давно переполнены, а родственники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с усопшими

Последние дни Индия бьет как собственный, так и мировой рекорд по заболевшим коронавирусом. А ситуация в стране действительно вызывает ужас, ведь в реанимациях уже давно нет мест, а для сжигания трупов даже дров не осталось.

Сайт "Сегодня" рассказывает, почему Индия на грани гуманитарной катастрофы.

Жуткая статистика смерти

Индия занимает второе место по количеству заболевших коронавирусом за все время пандемии после США – 17,3 млн случаев. Сейчас страна погружена во вторую волну эпидемии. В стране ежедневно фиксируют свыше 360 тысяч новых случаев за сутки.

Ежедневно в стране умирают несколько тысяч человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались более 195 тысяч человек.

Видео: Reuters

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Трупы сжигают в парках и на тротуарах

Из-за катастрофически большого количества умерших в Индии трупы сжигают и днем, и ночью прямо на улице из-за нехватки мест. Родственники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с усопшими. Ситуация в больницах также ужасающая – новых пациентов с осложнениями болезни не принимают, все из-за нехватки кислорода и коек.

Всех людей власти призывают вакцинироваться от коронавируса.

Фото: REUTERS/Adnan Abidi

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Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Индию пытаются спасти всем миром

Соединенные Штаты обеспокоены массовым ростом числа случаев коронавируса в Индии. Президент Джо Байден заявил, что его страна отправит в Индию медикаменты для борьбы с пандемией, аппараты искусственного дыхания и средства индивидуальной защиты для врачей.

Индийское правительство направило военные самолеты и поезда за кислородом в Дели из других частей страны и зарубежных стран, включая Сингапур.

Также о готовности помочь Индии заявили и в Германии. Канцлер Ангела Меркель выразила "сочувствие по поводу ужасных страданий", которые пандемия принесла Индии.

Евросоюз также пообещал отправить в Индию кислород и медикаменты.

Тем временем премьер-министр Нарендра Моди призывает местные власти использовать принудительную изоляцию лишь в качестве крайней меры, однако несколько штатов уже ввели такие ограничения в попытке сдержать распространение вируса.

К слову, даже такая плачевная ситуация не помешала индийским властям провести в этом месяце крупнейший религиозный праздник в мире – индуистский Фестиваль кувшинов.