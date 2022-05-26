Турция предложила вариант спасения мира от голода из-за российской блокады

Зерно из Украины ждут в десятках странах мира / Коллаж "Сегодня"
Весь цивилизованный мир сейчас решает проблему недостатка продовольствия, которую устроил международный преступник Владимир Путин многим странам, когда напал на Украину 24 февраля. Сейчас Турция ведет переговоры с Россией и Украиной об открытии коридора через Босфор для экспорта зерна из нашей страны.
Об этом сообщает британское издание The Guardian.
Что известно
По словам высокопоставленного турецкого чиновника, его правительство ведет переговоры с Россией и Украиной об открытии коридора через Босфор для экспорта зерна из Украины.
"С открытием коридора из Турции возник спрос на это зерно для доставки на целевые рынки. Переговоры все еще продолжаются", – заявил источник агентству Reuters.
Два других источника подтвердили, что Турция ведет переговоры об отправке зерна из Украины. По словам одного человека, хотя Турция и является членом НАТО, она считается более "нейтральной", чем другие члены западного альянса, и с ней готов разговаривать Путин.
"Турция готова внести свой вклад в своего рода мониторинг этого экспорта из Одессы через Черное море, потому что Турция традиционно очень сильна в Черном море, и они готовы помочь", – заявил британскому изданию высокопоставленный дипломат.
Последствия войны
- На фоне недопоставок ВСУ необходимого вооружения ситуация с войной в Украине дошла до того, что на планете осталось запасов пшеницы всего на 10 недель. Таковы подсчеты сельскохозяйственной аналитической компании Gro Intelligence.
- В зоне продовольственного риска оказались более 400 миллионов человек.
- Как отмечают западные политики, Россия специально блокирует поставки зерна через украинские порты, намеренно усугубляя продовольственный кризис, чтобы он затронул весь мир.
- 23 мая в Литву прибыл первый тестовый поезд с украинским зерном, который следовал в обход Беларуси через Польшу.