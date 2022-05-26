Турция предложила вариант спасения мира от голода из-за российской блокады

Зерно из Украины ждут в десятках странах мира / Коллаж "Сегодня"

Весь цивилизованный мир сейчас решает проблему недостатка продовольствия, которую устроил международный преступник Владимир Путин многим странам, когда напал на Украину 24 февраля. Сейчас Турция ведет переговоры с Россией и Украиной об открытии коридора через Босфор для экспорта зерна из нашей страны.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

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Что известно

По словам высокопоставленного турецкого чиновника, его правительство ведет переговоры с Россией и Украиной об открытии коридора через Босфор для экспорта зерна из Украины.

"С открытием коридора из Турции возник спрос на это зерно для доставки на целевые рынки. Переговоры все еще продолжаются", – заявил источник агентству Reuters.

Два других источника подтвердили, что Турция ведет переговоры об отправке зерна из Украины. По словам одного человека, хотя Турция и является членом НАТО, она считается более "нейтральной", чем другие члены западного альянса, и с ней готов разговаривать Путин.

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"Турция готова внести свой вклад в своего рода мониторинг этого экспорта из Одессы через Черное море, потому что Турция традиционно очень сильна в Черном море, и они готовы помочь", – заявил британскому изданию высокопоставленный дипломат.

Последствия войны