"Ты – Адольф II". Россияне ответили Путину на его лживо-пафосную речь

Путину дали жесткий ответ / Фото: Коллаж: Сегодня

В поселке Сиверский под Петербургом появился плакат с ответом президенту РФ Владимиру Путину, который ранее сравнил себя с царем Петром I. На плакате написано: Ты — не Петр I. Ты — Адольф II". Фотографию опубликовал российский блогер Рустем Адагамов.

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Текст плаката отсылает к заявлению Владимира Путина на выставке "Петр I. Рождение империи". Российский диктатор заявил, что как Петр I "возвращал" Российской империи земли, так и он сам сейчас делает то же самое.

"Казалось бы, воевал (Петр І – Ред.) со Швецией, что-то отторгал... Ничего не отторгал. Он возвращал... То же самое и в западном направлении, это касается... его там первых походов. Чего боялись-то? Возвращал, их укреплял. Вот что делал. На нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. Если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспели в решении задач, которые перед нами стоят…", – сказал глава Кремля.

В ГУР назвали цель Кремля

Россия не отказалась от плана полного захвата Украины. Сейчас у Кремля есть план на 120 дней войны, который будет корректироваться в зависимости от успехов оккупантов.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, которого цитирует пресс-служба ГУР МОУ.

Скибицкий рассказал, что в связи с военными неудачами оккупационных войск генеральному штабу РФ приходится каждые 30 дней корректировать планы вторжения и сосредотачивать все усилия только на определенных направлениях.

По данным ГУР МОУ, у России еще есть достаточный потенциал для ведения длительной войны против Украины.