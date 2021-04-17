У Байдена готовы ужесточить санкции против России – СМИ

Пока у Байдена оценивают, как повлияли на Россию введенные на этой неделе меры , а также ожидают реакции Кремля

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена оценивает влияние введенных в четверг санкций на Россию и готова ужесточить их, если Кремль не прекратит хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс в США.

Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на источники.

Санкции, объявленные в четверг, в частности могут расширить запретом финансовым учреждениям США выходить на вторичный рынок рублевых облигаций, выпущенных российскими государственными банками, рассказали собеседники издания.

Также отмечается, что введенные в четверг санкции против РФ были введены, чтобы наказать Кремль за прошлые проступки, но администрация Байдена пыталась не допустить дальнейшего ухудшения отношений, особенно в связи с ростом напряженности из-за наращивания российских сил у границ Украины.

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Сейчас официальные лица США ждут реакции России на введенные санкции и одновременно следят за глобальными рынками, чтобы увидеть, как они повлияли в частности на рубль. По словам источников, решения Центрального банка России по процентным ставкам и потоки капитала также дадут важные подсказки.

Собеседники агентства также рассказали, что вводя последние санкции, официальные лица Белого дома стремились снизить последствия санкций для США и мировой финансовой системы, а также обычных российских граждан.

"Тем не менее, у США есть в резерве и другие потенциальные меры, в том числе направленные на предотвращение вторичной торговли любыми рублевыми долговыми обязательствами в течение первых 90 дней или более после выпуска", – цитирует источники агентство.

Напомним, в четверг, 15 апреля, Соединенные Штаты официально ввели новые санкции против России. При этом Европейский Союз и НАТО поддержали новые санкции США, но вводить собственные ограничительные меры пока не собираются.