У Байдена жестко обратились к Китаю из-за коронавируса – в Пекине тревога

Америка будет и дальше работать над тем, чтобы выяснить, как коронавирус SARS-CoV-2 вообще появился и кто несет за это ответственность

Помощник Байдена призвал власти Китая допустить в страну еще одну группу расследователей. Фото: коллаж "Сегодня"

Если Китай не позволит провести у себя расследование о происхождении коронавируса, вызвавшего всемирную пандемию COVID-19, то рискует оказаться в международной изоляции.

Об этом в эфире Fox News заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он считает, что мир должен поставить КНР перед выбором.

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"Либо они ответственно позволят следователям провести реальную работу по выяснению того, как это появилось, либо они столкнутся с изоляцией в международном сообществе", – сказал Салливан.

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Он заверил, что США продолжат сотрудничать со своими союзниками и партнерами, чтобы выяснить, как коронавирус SARS-CoV-2 вообще появился и кто несет за это ответственность.

Китай не заставил себя ждать с реакцией – 21 июня официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал это "открытым шантажом и угрозами".

"Обвинение Китая в отказе от расследования совершенно безосновательно. Еще больше тревоги вызывают слова о том, что Китай столкнется с международной изоляцией", – сказал китайский дипломат.

Напомним, что в последнее появляется время все больше свидетельств того, что коронавирус мог распространиться из-за случайной утечки из лаборатории в китайском Ухане, хотя еще год назад эта версия выглядела как одна из теорий заговора.