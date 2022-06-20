91-летний Михаил Горбачев угодил в больницу. Что случилось

Михаил Горбачев. Фото: коллаж "Сегодня"

У бывшего генсека КПСС, первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева проблемы с почками, поэтому ему приходится регулярно проходить процедуру гемодиализа.

Об этом сообщает российский телеграм-канал Mash.

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"Точные диагнозы не афишируют, но бывшего генсека около года наблюдают врачи. А недавно стали возить на диализ в московскую больницу. Время от времени Горбачеву проводят очистку крови", – говорится в сообщении.

В "Горбачев-Фонде" воздержались от комментирования информации о состоянии здоровья Михаила Горбачева. Руководитель пресс-службы фонда Павел Палажченко объяснил это этическими соображениями.

"Это медицинская информация. Ее идет много, в разное время. Мы никогда ее не комментируем, уважая неприкосновенность частного лица", – сказал он.

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Проблемы со здоровьем у Горбачева

Состояние здоровья Михаила Горбачева периодически ухудшается. В 2016 году ему поставили кардиостимулятор, тогда же он по состоянию здоровья он отказался лететь на международную конференцию в Прагу. В июне 2019-го сообщалось о госпитализации политика, в декабре того же года Горбачев попал в больницу с воспалением легких.

Ранее мы сообщали, что Муратов раскрыл правду о здоровье Горбачева.

Также напомним, СССР можно было сохранить даже после путча: Горбачев раскрыл детали.