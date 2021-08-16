"У нас хорошие отношения": у Путина заявили о переговорах с талибами-террористами

Россия собирается налаживать отношения с талибами? Коллаж "Сегодня"

После того, как талибы полностью захватили Афганистан, в России заявили, что готовы к переговорам с главой политического офиса "Талибана" Абдул Гани Барадаром в Дохе.

Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии Замир Кабулов, передает Интерфакс.

Стоит отметить, что Москва готовится к официальным контактам с террористами, поскольку эта группировка в РФ признана террористической.

"Сейчас мы будем разговаривать с муллой Барадаром, пока там, в Дохе. Дальше будем смотреть, как это будет. У России хорошие отношения как с покинувшим Афганистан правительством страны, так и с "Талибаном". Поэтому мы не переживаем", – сказал Кабулов.

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Отношения России с "Талибаном"

Во время второй чеченской войны осенью 1999 года руководство "Талибана" якобы поддержало чеченцев миллионами долларов и военной техникой. В январе 2000 года представитель "Талибана" в Пакистане объявил о признании независимости Чечни и установлении дипломатических отношений с правительством Аслана Масхадова, а уже в феврале талибы призвали мусульманские страны объявить священную войну (джихад) России.

В 2000 году в России даже обсуждали вариант с нанесением ударов по талибам, однако этому помешала, вероятно, военная кампания США с 2001 года. А в 2003 году "Талибан" признано террористической организацией Советом Безопасности ООН и Верховным судом России.

В 2017-м американцы заявляли, что Россия якобы поддерживала "Талибан" и вооружала боевиков. Хотя в МИД РФ все опровергли и говорили, что Россия контактирует с талибами только в двух случаях — причинение вреда ее гражданам или гражданам стран-союзников.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне талибы захватили столицу Афганистана Кабул, после чего из страны хлынули потоки беженцев, в столичном аэропорту не протолкнуться – люди "штурмуют" самолеты в попытке улететь. Американцы даже отправили в стране несколько тысяч военных, чтобы обеспечить эвакуацию американских граждан. Украина вывезла из Афганистана почти 80 человек, большинство иностранцы.

Президент Афганистана Ашраф Гани мирно передал власть талибам, а сам в сопровождении его советника по национальной безопасности Хамдуллы Мухиба и глава администрации Фазла Махмуда Фазли улетели в Таджикистан. Талибы заняли президентский дворец в Кабуле и сделали заявление.