У одобренной в Украине вакцины обнаружили смертельный побочный эффект

Препарат от коронавируса Johnson & Johnson может вызывать повышенную проницаемость капилляров – уже есть летальные случаи среди привившихся

Препарат Janssen от J&J должен быть противопоказан людям с болезнью Кларксона. Фото: коллаж "Сегодня"

Вакцину от коронавируса Jannsen, которую на этой неделе одобрили в Украине, не следует применять для людей, страдающих от повышенной проницаемости капилляров

Такую рекомендацию опубликовало 9 июля Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

К такому выводу комитет EMA по оценке рисков (PRAC) пришел, изучив три случая синдрома утечки капилляров, который развился у людей через два дня после инъекции вакцины производства американской компании Johnson & Johnson. Двое из них впоследствии скончались.

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На этом фоне в комитете настаивают на необходимости добавления в описание препарата информации о синдроме утечки капилляров как новом побочном эффекте вакцины.

Кроме того, медикам, которые применяют эту вакцину, следует информировать пациентов и предлагать им наблюдать за своим состоянием после прививки.

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Симптомами синдрома утечки капилляров, или болезни Клакрсона, могут быть отек рук и ног, внезапное увеличение веса или обмороки в первые дни после вакцинации.

По состоянию на 21 июня 2021 года во всем мире было введено более 18 миллионов доз вакцины Janssen против COVID-19.

Напомним, что на фоне снижения доверия к Janssen в самом ЕС решили не покупать 100 млн доз COVID-вакцины от Johnson & Johnson, а еще 100 млн могут отдать другим странам.

А в июне на заводе Emergent BioSolutions в Балтиморе, где производят эту вакцины, в партию препарата по ошибке добавили ингредиент вакцины Vaxzevria (AstraZeneca).