У Путина нет возможности выйти из войны с Украиной – Байден

Байден рассказа про ошибочные надежды Путина / Коллаж "Сегодня"

У президента РФ Владимира Путина нет возможности выйти из войны с Украиной. Глава России ошибочно думал, что вторжение приведет к расколу НАТО и ЕС. Вместо этого США и союзники сплотились и пришли на помощь Украине.

Об этом заявил президент США Джо Байден, пишет Reuters.

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По мнению главы США, Путин очень осмотрителен и сейчас у него нет выхода. Джо Байден отметил, что пытается понять, как это решить.

США назвали ложью и абсурдом слова Путина на параде

Слова президента России Владимира Путина на параде в Москве 9 мая о том, что страны Запада сами виноваты в том, что Россия развязала войну в Украине, – это ложь и абсурд.

"Предположение, что война, которую ведет президент Путин, была вызвана планами Запада, – это явная ложь и абсурд", – заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

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По словам Псаки, другие заявления президента РФ на параде представляют собой еще одну "версию пересмотра истории, которая приняла форму дезинформации". При этом она заявила, что это уже имело место в российских методиках, однако сейчас все знают, какой "фабрикой дезинформации" являются Путин и Кремль.

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