У женщин после прививки Pfizer увеличивается грудь. Что говорят медики

Медики объяснили, что у 10% женщин после вакцинации расширяются лимфатические узлы и появляется иллюзия, что выросла грудь

У 17-летней девушки после прививки выросла грудь/Фото: коллаж "Сегодня"

В Норвегии 17-летняя девушка, которая вакцинировалась препаратом Pfizer, заявила, что после прививки у нее на размер увеличилась грудь.

Об этом сообщает голландское издание NRK.

Медики объяснили, что такой эффект может вызвать расширение лимфатических узлов. Это обычная реакция организма на введение этой вакцины. Оказалось, что увеличение груди – временное и кратковременное явление.

Представитель Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен заявил, что примерно у 10 процентов вакцинированных женщин после первой прививки увеличивались лимфатические узлы. У них же возникает ощущение, что грудь выросла, хотя на самом деле это не так.

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А компания-производитель вакцины Pfizer не исключает, что такой эффект может наблюдаться, но о жалобах по этому поводу в компании не слышали.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины инициировало расследование по факту возможной продажи вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, что делать категорически запрещено. Ведомство узнало об этом от представителей средств массовой информации.

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