Ученый предсказал "мощный взрыв пандемии" из-за нового штамма коронавируса

Помочь справиться с новой волной может только вакцинация, которая снижает риск заражения и опасность развития серьезных симптомов

Ученый предсказал "мощный взрыв пандемии", фото: REUTERS/Danish Siddiqui

Индийский штамм коронавируса становится доминирующим в мире. Поэтому он может вызвать "мощный взрыв пандемии", с которым человечество еще не сталкивалось.

Об этом сообщает The Straits Times.

Специалист из Национального университета Сингапура Тэк Ик Ина отметил "пугающую скорость, с которой штамм распространяется в обществе, превосходя возможности специалистов отслеживать, своевременно изолировать инфицированных, а также разрывать цепочки передачи вируса".

"Штамм B.1.617.2 может спровоцировать более мощный взрыв пандемии, с которым мировое сообщество еще не сталкивалось ранее", – подчеркнул он.

Ученый предупредил о вероятности появления "новых, более вирулентных разновидностей вируса, особенно в тех странах, где осуществляется слабый контроль за пандемией".

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"Даже Вьетнам, который эффективно боролся с коронавирусом, столкнулся с новой вспышкой заболеваемости, и власти обнаружили новый вариант, представляющий собой гибрид британского и индийского штаммов", – подчеркнул эксперт.

Он также назвал самый эффективный способ борьбы с новыми штаммами. Это вакцинация, которая "снижает и риск заражения, и опасность развития серьезных симптомов даже в случае инфицирования".

Как сообщалось ранее, вакцины компаний Pfizer-BioNTech и AstraZeneca защищает от новых штаммов коронавируса, в том числе индийского и британского. Однако для высокой эффективности необходимо ввести две дозы препарата.

Подробнее об индийском штамме коронавируса – читайте в материале "Сегодня".