Удар по крейсеру "Москва": в Кремле рассказали о реакции Путина

Пожар на крейсере "Москва". Фото: коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о пожаре на ракетном крейсере "Москва", который подбили украинскими ракетами, но как он отреагировал на эту новость рассказывать отказался.

Об этом сообщает Новое время.

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"Не могу вам ничего сказать. По линии военных доклады идут регулярно верховному главнокомандующему", — сказал Песков.

Он также отказался отвечать на вопрос о том, что именно произошло на корабле: "Это тема министерства обороны".

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