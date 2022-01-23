Угроза нападения РФ: Папа Римский попросил молиться за Украину

Папа Римский призвал молиться за Украину из-за угрозы вторжения РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Папа Римский Франциск предложил провести 26 января День молитвы за мир в мире и, в частности, Украине. Он заявил, обеспокоен стягиванием войск РФ к границам Украины и новостях о возможном вторжении.

Об этом он сказал во время воскресной проповеди на площади Святого Петра в Риме, пишет Vatican News.

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Папа Римский отметил, вторжение России в Украину может поставить под вопрос безопасность Европы.

"С большим беспокойством слежу за ростом напряженности, который грозит нанести новый удар по миру в Украине и поставить под вопрос безопасность европейского континента. Учитывая ситуацию, я предлагаю 26 января провести День молитвы за мир", — сказал понтифик.

Он также призвал всех людей молиться, чтобы действия политиков были для человеческого блага, а не партийных интересов.

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Первый во время захвата будет Харьков?

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post ранее заявил, что если РФ решится на полномасштабную войну, то начнет с украинских регионов, где живут люди с родственными связями с Россией.

"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 млн жителей. Это не будет просто занятием; это будет началом крупномасштабной войны", – сказал глава страны.