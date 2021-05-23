Угрожали сбить. В оппозиции рассказали, как Минск заставил самолет совершить посадку

По словам Латушко беларусские власти отправили истребитель, чтобы заставить самолет пойти на посадку

Беларусь угрожала сбить самолет

Власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, если он не выполнит экстренную посадку в Минске.

Об этом в Telegram заявил член Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.

По его словам, Национальное антикризисное управление (НАУ), располагает сведениями, что истребитель-перехватчик ВВС Беларуси подал маневром условный сигнал пилотам лайнера авиакомпании Ryanair: следуй за мной.

Капитан гражданского воздушного судна обязан был подчиниться. Капитан мог не подчиниться команде диспетчера, но при угрозе со стороны военного самолета – обязан, добавил Латушко.

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"Этот инцидент является актом государственного терроризма, требует незамедлительной реакции европейских властей, всего мирового сообщества", – сказал он.

Латушко рассказал о деталях вынужденной посадки самолета в Минске. Источник: t.me/latushka

Ранее в компании Ryanair сообщили, что экипаж рейса Афины – Вильнюс получил сообщение от белорусских диспетчеров об опасности на борту и приказ приземлиться в ближайшем аэропорту в Минске. Как отмечается, самолет приземлился безопасно и все пассажиры сошли, пока местные спецслужбы проверяли борт. Ничего подозрительного не было найдено, самолету разрешили вылет.

Как известно, после приземления в аэропорту Минска Роман Протасевич был задержан.

Тем временем Европа предупредила Беларусь о последствиях таких действий.