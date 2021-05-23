Угрожали сбить. В оппозиции рассказали, как Минск заставил самолет совершить посадку

Беларусь угрожала сбить самолет
Власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, если он не выполнит экстренную посадку в Минске.
Об этом в Telegram заявил член Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.
По его словам, Национальное антикризисное управление (НАУ), располагает сведениями, что истребитель-перехватчик ВВС Беларуси подал маневром условный сигнал пилотам лайнера авиакомпании Ryanair: следуй за мной.
Капитан гражданского воздушного судна обязан был подчиниться. Капитан мог не подчиниться команде диспетчера, но при угрозе со стороны военного самолета – обязан, добавил Латушко.
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"Этот инцидент является актом государственного терроризма, требует незамедлительной реакции европейских властей, всего мирового сообщества", – сказал он.
Ранее в компании Ryanair сообщили, что экипаж рейса Афины – Вильнюс получил сообщение от белорусских диспетчеров об опасности на борту и приказ приземлиться в ближайшем аэропорту в Минске. Как отмечается, самолет приземлился безопасно и все пассажиры сошли, пока местные спецслужбы проверяли борт. Ничего подозрительного не было найдено, самолету разрешили вылет.
Как известно, после приземления в аэропорту Минска Роман Протасевич был задержан.
Тем временем Европа предупредила Беларусь о последствиях таких действий.
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