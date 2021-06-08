Украинцам, воевавшим на Донбассе, запретили въезд в Беларусь? Проверяем слухи

Как минимум одного гражданина Украины отказались пустить на территорию Беларуси, аргументировав это тем, что он проходил военную службу в зоне проведения ООС

Фото: коллаж "Сегодня"

Беларусь может запретить гражданам Украины, которые служили в Вооруженных силах Украины и воевали на востоке страны, въезд на ее территорию.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Что произошло

Один из судов Волынской области вынес приговор в отношении бывшего украинского военнослужащего. По данным следствия, он пытался незаконно переправить в Беларусь другого украинца, которому отказали во въезде в республику.

В судебном решении говорится, что мужчина искал способ въехать в Беларусь вне пунктов пропуска. Причиной такого решения стал отказ белорусских пограничников. По их словам, украинец нес угрозу национальной безопасности Республики Беларусь в связи с прохождением военной службы в Вооруженных Силах Украины, в частности в зоне проведения операции объединенных сил на востоке Украины (в Единый реестр досудебных расследований в Украине это дело внесено 6 ноября 2019 года под номером 2019030000000793).

Таким образом, как пишет издание, Беларусь может запретить въезд на свою территорию гражданам Украины, которые служили в ВСУ и воевали на востоке страны.

Что говорят украинские пограничники

Появившуюся в белорусских СМИ информацию прокомментировали и украинские пограничники.

"У нас нет информации, когда люди сообщали бы о том, что их не пустили из-за того, что они воевали на Донбассе. Также официально от белорусских пограничников нам не поступало информации, что они не пускают украинцев, которые либо состоят в рядах ВСУ, либо воевали на Донбассе", – сообщили "Сегодня" в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

Ситуация на границе

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) обеспечивает усиленные меры охраны границы с Республикой Беларусь. В частности, осуществляется отслеживание движения иностранных судов, пересекающих белорусско-украинскую границу по рекам Припять и Днепр.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Известно, что судна сопровождаются патрульными катерами пограничного ведомства и контролируются пограничными нарядами, в том числе из мест длительного несения службы.

Пограничники следят за движением иностранных суден. Фото: dpsu.gov.ua

Въезд суден на территорию Украины происходит как для транзитного перехода, так и для движения в украинские порты.

В ведомстве отмечают, что в случае остановки судна на ночлег, сотрудники ГПСУ осуществляют меры по поддержанию пограничного режима в пределах зоны его стоянки.

Для контроля за движением суден пограничники также применяют беспилотную авиацию.

В ГПСУ добавляют, что причаливание судов по маршруту транзита не допускается, как и выполнение действий по погрузке или разгрузке.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка.

По данным белорусской оппозиции, власти Беларуси через диспетчеров угрожали сбить самолет Ryanair, в котором летел Роман Протасевич, если лайнер не выполнит экстренную посадку в Минске.

Кроме того, оккупанты завесили Луганск билбордами с фото Протасевича и подписью "убийца".

Также смотрите видео допроса Протасевича: