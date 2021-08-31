Украинцев, попавших под лавину на Казбеке, сняли с горы и одного госпитализировали

Украинцев, попавших под лавину на Казбеке, сняли с горы. Состояние спасенных удовлетворительное / Коллаж "Сегодня"

Трое украинцев, которые попали под лавину на горе Казбек (на границе России и Грузии), эвакуированы с горы вертолетом и доставлены в грузинский город Степанцминда. Одному из альпинистов потребовалась госпитализация.

Об этом рассказал сайту "Сегодня" спикер МИДа Олег Николенко.

"Посольство Украины в Грузии установило контакт с тремя украинцами, попавшими под лавину на горе Казбек. Они были эвакуированы вертолетом в Степанцминда. Одна альпинистка получила перелом руки, сейчас она госпитализирована. Состояние двух других альпинистов удовлетворительное. Все граждане сейчас находятся в безопасном месте. Пострадавшие планируют завтра прибыть в Тбилиси для дальнейшего возвращения в Украину", – рассказал "Сегодня" Олег Николенко.

Напомним, украинские альпинисты попали под лавину на горе Казбек со стороны Грузии. В Северной Осетии (РФ) отказались принимать заявку на отправку вертолета к пострадавшим. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

Жертвы Казбека

Гора Казбек (5033,8 м) имеет уровень незначительной сложности. Тем не менее и там есть свой список погибших при восхождении.

Например, в 2011 году здесь погиб харьковский альпинист Игорь Логвинов, который имел 30-летний опыт альпинизма.

В 2015 году здесь погиб один из самых известных альпинистов Австралии Эди Кобльмюллер. Он замерз вместе с 59-летней альпинисткой, решив во время метели не спускаться, а дождаться с обессиленной женщиной спасательный отряд.