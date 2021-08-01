Украинцы обратились к Байдену из-за "Северного потока-2"

Авторы просят Байдена до середины августа отменить необоснованный отказ от санкций против компании Nord Stream 2 / Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские активисты, политики и общественные деятели обратились с письмом к президенту США Джо Байдену, они просят пересмотреть решение о неприменении санкций к компании-оператору газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Заявление о "Северном потоке – 2" означает, что в российский государственный бюджет будет вложено больше денег, которые будут использоваться для финансирования злонамеренных действий в Соединенных Штатах и ​​военной агрессии против Украины. Эти деньги будут использоваться для поддержки деспотических режимов и подавления чаяний не только украинского народа, но и белорусов, грузин и любого другого российского соседа, который осмеливается искать свою судьбу", – говорится в письме.

Авторы пишут, что заявление США и Германии после договоренности о "Северном потоке-2" не предусматривает эффективных гарантий безопасности для стран, затронутых проектом и ставит под угрозу помощь США Украине. Также в письме указано, что если "Северный поток-2" заработает, Украине будет намного тяжелее сдерживать российскую агрессию.

"Это дало бы России больше возможностей шантажировать Украину и Европу, останавливая или сокращая поставки газа, и создало бы условия для того, чтобы Россия саботировала и наносила значительный ущерб украинской газотранспортной системе или ее сегментам, чтобы сделать невозможным транзит газа через Украину", – говорится в письме.

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Авторы просят Байдена до середины августа отменить необоснованный отказ от санкций против компании Nord Stream 2 AG и ввести ограничения за сертификацию в соответствии с требованиями законодательства США.

"Северный поток-2" обогатит и расширит возможности деловых кругов в Европе, которые служат апологетами авторитарной политики Путина. Это также дало бы Путину дополнительные ресурсы для "найма" большего числа западных политиков, таких как Герхард Шредер и Франсуа Фийон. Это не удар по коррупции, и это только побудит Путина продолжать подталкивать Европу. Это не тот путь, по которому Америка вернулась. Будет очень трудно поверить в восстановление власти демократии без пересмотра вашего решения", – говорится в письме.

Письмо подписали 47 человек. Среди них директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук, нардепы Светлана Залищук, Ярослав Юрчишин, Мария Ионова, Соломия Бобровская, глава правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков и другие.

Ранее мы сообщали, что суд ЕС 15 июля вынес решение по делу газопровода OPAL, рассмотрение которого тянулось с 2016 года. Это решение является финальным, оно отменяет решение Еврокомиссии о снятии запрета на доступ российского "Газпрома" к мощностям OPAL. Снятие этого запрета позволяло "Газпрому" полностью загрузить газопровод "Северный поток", который качает газ в обход Украины.

Напомним, сейчас Россия шантажирует Европу дефицитом газа, чтобы добиться выгодных "Газпрому" условий запуска "Северного потока – 2". Украинская сторона надеется, что Еврокомиссия примет меры и попробует начать антимонопольное расследование против российской компании.