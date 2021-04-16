Украине не о чем беспокоиться: Пентагон пообещал новую помощь

Америка не собирается прекращать поддерживать украинскую армию, но на новые системы вооружений рассчитывать не стоит

На фоне продолжающейся российской агрессии и провокационных действий Кремля США продолжат поддерживать Украину в военном плане.

Об этом во время брифинга 16 апреля заявил пресс-секретарь американского Министерства обороны Джон Кирби.

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"Поддержка продолжится, чтобы помочь Украине защищать себя", – сказал спикер Пентагона.

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В то же время, он не смог сказать, планируют ли США поставлять Украине какие-либо новые системы вооружений.

"Мы предоставляем смешанный комплект летальных и нелетальных средств", – добавил Кирби.

Напомним, накануне президент США Джо Байден выступил в Белом доме, выразив озабоченность насчет наращивания российских военных сил на границе с Украиной и в оккупированном Крыму. Это стало одной из причин, по которой Белый дом ввел в отношении РФ мощный пакет санкций.

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А глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс не исключил, что в ближайшие несколько недель Россия действительно может напасть на Украину.