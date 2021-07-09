Голые украинки устроили эротическую фотосессию в Черногории (видео 18+)

Судья признал туристок виновными в бесстыдном поведении в общественном месте и наложил на них штраф совокупностью в 1350 евро

Украинские любительницы горячих фотосессий схлопотали добротный штраф в Черногории. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинцы продолжают собирать штрафы за откровенные выходки за границей – после эротической фотосессии в Турции украинские туристки отличились в Черногории.

Об этом сообщает местный портал Vijesti.

Днем 8 июля полиция курортного города Котор задержала трех молодых путешественниц из Украины, которые фотографировались и снимали видео на дороге в Троицу полностью обнаженными.

На следующий день суд признал украинок виновными в бесстыдном поведении в общественном месте и оштрафовал каждую из них на 450 евро. О путешественницах известно, что одной из них было 19 лет, а двум ее подругам – по 21.

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Если девушки откажутся от положенного им права на апелляцию, то штраф могут сократить на треть – то есть, до 300 евро.

Непосредственно в фотосессии принимали участие и несколько других человек – но они были одеты, поэтому на них штраф не налагали.

Напомним, что другой скандал с украинками разгорелся в апреле в ОАЭ, не три, а сразу несколько десятков обнаженных женщин устроили откровенную фотосессию в центре Дубая.

А в Египте украинская туристка получила тяжелые травмы, каталась на водном парашюте в Шарм-эш-Шейхе.