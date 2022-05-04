Украинские беженцы будут пересекать границу с Молдовой по новым правилам

С начала вторжения России в Украину в Молдову въехало около 450 тыс. украинских беженцев. / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 4 мая, Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы приняла новые правила пересечения границы для беженцев из Украины.

Об этом пишет NewsMaker.

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Что известно

Как отмечается, граждане Украины, въехавшие на территорию Молдовы на основании документа, удостоверяющего личность, в том числе с истекшим сроком действия, смогут покинуть страну, предъявив тот же документ. В решении комиссии говорится, что эти условия упрощенного пересечения можно применить только один раз.

Кроме этого, скорректированы меры защиты детей из групп риска и детей, разлученных с родителями.

"Лица, ответственные за прием несовершеннолетних из Украины, будут проводить оценку каждого случая на основании документа, утвержденного приказом министра труда и социальной защиты", – говорится в сообщении.

Издание также пишет, что с начала вторжения России в Украину в Молдову въехало около 450 тыс. украинских беженцев. Сейчас на территории Молдовы остаются более 93 тыс. украинских беженцев, из них 47,6 тыс. – несовершеннолетние.

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Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация готовит процедуру по выплате помощи пострадавшим от российского вторжения украинцам наличкой.

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