Украинский борщ смаковали в Нью-Йорке: в ресторане провели традиционный ужин (фото)

В рамках популяризации борща в мире в США провели украинский ужин, там были и звезды родом из Украины

В самом известном украинском ресторане Нью-Йорка "Веселка" прошел украинский ужин. Традиционный борщ смаковали голливудские звезды.

Об этом сообщает "Сегодня".

В ресторане собрались лучшие шеф-повара города.

Фото: Юрий Гула, корреспондент "Сегодня"

Так же там журналисты встретили самую успешную голливудскую звезду родом с Украины – Иванну Сахно.

Фото: Юрий Гула, корреспондент "Сегодня" Реклама

Украинский ужин провели в в рамках популяризации борща. Организаторы хотят, чтобы наше блюдо знали во всем мире и вскоре внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Юрий Гула, корреспондент "Сегодня"

Напомним, ранее новости "Сегодня" присоединились к кулинарному просвещению и знакомили жителей США у Капитолия со вкусом настоящего борща.

Кроме того, рецепт борща из украинского села напечатали на страницах авторитетного издания New York Times. Как правильно готовить украинское блюдо газете рассказала Ольга Габро из Борщева Житомирской области.