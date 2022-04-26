Блинкен после визита в Киев заявил, что украинцы — крепкая нация

Блинкен отметил, что украинцы — крепкая нация/Фото: Офис президента, коллаж: "Сегодня"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев заявил, что украинский народ стоит крепко на защите своего государства. Соединенные Штаты вместе с партнерами делают все для поддержки украинцев.

Об этом Блинкен написал в Twitter.

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"Украинцы стойкие, они прочно стоят, и они делают это при поддержке, которую мы координируем буквально со всего мира", — написал госсекретарь США.

Визит Блинкена и Остина в Киев

Пресс-секретаря Офиса президента Сергей Никифоров рассекретил детали встречи президента Украины с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином.

Цель визита заключалась не в конкретных договоренностях и мгновенных результатах.

"Эта встреча была для другого. Эта встреча была для того, чтобы согласовать позиции, чтобы наши уважаемые гости своими глазами увидели, что происходит в Украине, в чем нуждается Украина, какую помощь надо предоставить Украине для того, чтобы она успешно и дальше противостояла Российской Федерации", — отметил Никифоров.

По словам пресс-секретаря Офиса президента, Зеленский три часа с гостями обсуждали ряд ключевых пунктов повестки дня по таким темам, как оборонная помощь Украине, финансовая помощь, санкции, разблокировка черноморских портов и гарантии безопасности в будущей послевоенной конструкции.

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"Говоря о результатах, общий результат такой: это конкретное понимание Соединенными Штатами потребностей Украины, конкретное понимание Соединенными Штатами текущей ситуации в Украине, военной, финансовой, политической, экономической, и конкретное понимание того, что Украине надо для борьбы. Вот это главный результат, а уже результаты конкретные, с подписями будут потом, на следующих встречах", — рассказал Никифоров

В отличие от встречи президента Зеленского с Борисом Джонсоном визит представителей США был более сдержанным.

"Встреча происходила по согласованию сторон, то есть никаких неожиданностей, никаких прогулок не было. Господин Блинкен, господин Остин прибыли в Офис президента, провели переговоры и уехали. В общем без всяких неформальных общений", — добавил пресс-секретарь Офиса президента.

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