"Украинский талибан" и "хана отношениям". Скабееву задела песня украинских военных о Путине

Ольга Скабеева зашлась в истерики из-за песни украинцев о Путине / коллаж "Сегодня"

Российская пропагандистка Ольга Скабеева в своем последнем "шоу" по традиции не обошла вниманием Украину, которую с чего-то назвала "украинским талибаном" и рассказала своим зрителям о том, что украинские военные на репетиции парада ко Дню Независимости спели знаменитую кричалку харьковских ультрас "Путин ху**ло".

В своей обычной истеричной манере пропагандистка заявила, что теперь "украинско-российским отношениям хана" и что певших песню военных должны наказать.

"Украинский талибан, так можно называть теперь соседнее государство, пробил новое дно... Российско-украинским отношениям после этой песни на параде украинских военных хана, если всех, кто оскорбил российского президента и русских людей прямо сейчас не найдут и не накажут", – разразилась тирадой Скабеева.

Пропагандистка также пригрозила украинцам "последствиями".

Следует отметить, что в Сети и вправду распространяли несколько видео, на которых украинские военные поют песню харьковской ультрас "Путин х**ло", однако насколько они подлинны не известно.

Напомним, ранее в прямом эфире программы на телеканале "Россия-1" ведущая и пропагандистка Кремля Ольга Скабеева истерила из-за того, что Петр Порошенко навестил 72-ю бригаду в Авдеевке и привез им оборудование и абрикосы.

Ранее мы писали, что российская ведущая-пропагандистка Ольга Скабеева вновь вспомнила свои утверждения о "батальонах геев", которые Вооруженные силы Украины якобы "отправляют воевать на Донбасс". При этом вопрос, зачем это украинцам, озадачил ее саму.

Кстати, когда в Нововоронеже (Россия) открыли памятник Аленке с диким взглядом, пользователи Сети увидели в арт-объекте сходство с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой.