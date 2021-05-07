Умер 100-летний лидер КПСС, запретивший всему "совку" пить

Бывший секретарь компартии Лигачев был идеологом антиалкогольной кампании 1985 года

Коллаж "Сегодня"

В России на 101-м году жизни умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев. Он запомнился своей антиалкогольной кампанией, которая не принесла результатов.

Как сообщает Telegram-канал Mash, самый пожилой член ЦК несколько дней назад попал в реанимацию, там находился на ИВЛ.

Врачи диагностировали у него пневмонию, множественные вегетативные нарушения, и оценивали состояние политика как крайне тяжелое.

С именем Лигачева связана, в частности, антиалкогольная кампания 1985 года – он был ее идеологом. И хотя тогда в СССР была вырублена половина всех виноградников, пить меньше население не стало.

Реклама

Читайте также: Умер самый сильный человек планеты из Украины

Ему также принадлежит авторство знаменитой фразы "Борис, ты не прав!" (адресовалась Борису Ельцину).

Именно Лигачев возглавил правый клон в Компартии незадолго до ее окончательного краха. Официально не войдя в состав ГКЧП в 1991 году, он стал его идейным вдохновителем.

Напомним, в феврале 2020 года в России умер последний маршал СССР Дмитрий Язов.