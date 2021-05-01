COVID-апокалипсис в Индии: 400 тысяч заболевших за сутки, их нечем лечить

Катастрофу в Индии можно было предотвратить – ученые предупреждали о новом штамме и призывали власти что-то сделать , но их просто проигнорировали

Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Ситуация с коронавирусом в Индии не думает упрощаться – правительство заявило о новом мировом рекорде по распространению COVID-19.

В самой стране продолжается гуманитарная катастрофа – люди умирают не только и столько от самого вируса, как от недостатка лечения. Им попросту не хватает кислорода.

Сайт "Сегодня" изучает жуткие новости, которые поступают из охваченной эпидемией Индии.

Очередной рекорд

Заболеваемость в стране перешагнула очередную психологическую отметку – 1 мая индийские власти сообщили, что за предыдущие 24 часа обнаружили 401 993 новых случаев коронавируса. Это еще на 15 тыс. больше, чем накануне.

Это является абсолютным "рекордом" для всего мира и первым случаем, когда в отдельной стране за сутки зафиксировали более 400 тыс. заболевших. Но в самой Индии уже десятый день подряд регистрируют больше 300 тыс. новых случаев COVID-19.

За все время всемирной пандемии в Индии подтвердили более 19,1 млн случаев COVID-19.

Кроме того, от последствий болезни в стране уже четвертый день подряд умирает больше 3 тысяч человек – 30 апреля количество скончавшихся увеличилось на 3523. Теперь оно составляет 211 853 человека.

Фото: REUTERS/Adnan Abidi

"Пациенты умирают у нас на глазах"

Но осложнения болезни не единственная причина смертей – днем 1 мая в больнице Батра (Нью-Дели) скончались восемь человек из-за закончившегося медицинского кислорода.

Как сообщает CNN, руководство клиники сигнализировало властям о надвигающейся катастрофе, когда кислорода в баллонах оставалось на 4-5 часов.

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На данный момент на кислород могут рассчитывать только пациенты интенсивной терапии, для всех остальных запасы пополняют родственники.

Сейчас в палатах интенсивной терапии находятся 326 пациентов – из них 300 были госпитализированы с COVID-19, в том числе 200 нуждаются в кислородной поддержке.

"Я никогда не видел ничего подобного. Пациенты умирают прямо на наших глазах", – говорит директор больницы.

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Когда неделю назад была аналогичная ситуация, клиника получила экстренную поставку кислорода от правительства столичной территории Дели, но его уже израсходовали.

Что с вакцинами?

Вакцинация в стране идет куда более медленными темпами – с 16 января, когда началась иммунизационная кампания, вакцинировали 154,8 млн человек.

Однако две дозы препарата получили только 27 млн человек – это лишь 2,1% от 1,3-миллиардного населения Индии.

При этом, со 2 мая право получить вакцину есть у каждого совершеннолетнего индийского гражданина.

Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

Власти игнорировали ученых

Учрежденный индийским правительством Форум научных консультантов Insacog еще в начале марта предупредил власти страны о новом и более заразном штамме коронавируса, который распространяется в стране.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь сразу на пятерых ученых-участников Insacog.

Однако правительство проигнорировало их опасения и не ввело серьезные ограничения для противостояния вирусу, позволив миллионам людей и дальше без масок посещать религиозные фестивали и политические митинги как премьерской партии "Бхаратия Джаната", так и ее соперников.

Съездил в Индию – сел в тюрьму

Многие страны уже запретили своим авиарейсам летать в Индию, но австралийское правительство пошло еще дальше и приняло, наверное, самые жесткие ограничения на поездки в Индию.

С 3 мая гражданам страны запрещено возвращаться из Индии под угрозой уголовной ответственности – это касается только тех путешественников, которые бывали в Индии в течение 14 последних дней перед въездом в Австралию, передает The Australian.

Тем, кто ослушается предписания, грозит до пяти лет лишения свободы или штраф в размере 66 тыс. австралийских долларов (более 1,4 млн гривен).

Решение начинает действовать с 3 мая и как минимум до 15 мая.

Это первый случай в истории Австралии, когда власти объявили возвращение своих граждан домой уголовным преступлением. Ожидаемо, что правительство Скотта Моррисона уже жестко раскритиковали – в Индии застряли около 9 тысяч австралийских граждан.

Напомним, что украинцам по возвращении из Индии придется пройти обязательную самоизоляцию вне зависимости от результатов ПЦР-теста, а иностранцам вообще запрещено въезжать после визита в эту страну.

Видео: Сегодня