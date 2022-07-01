Урсула фон дер Ляйен в Раде призвала снабдить зубами САП и НАБУ

Урсула фон дер Ляйен призвала как можно быстрее назначить руководителей НАБУ и САП / Фото: Коллаж: Сегодня

Украине предстоит еще много реформ, прежде чем вступить в ЕС, одна из которых – искоренение коррупции в стране. Об этом во время видеовыступления в Верховной Раде заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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По ее словам, Украина на пути в ЕС уже добилась значительного прогресса, к примеру, создание САП и НАБУ, однако эти организации должны усилиться новыми людьми.

"Возьмите борьбу с коррупцией. Вы создали потрясающую антикоррупционную машину. Но сейчас этим учреждениям нужны зубы и нужны люди на руководящих должностях. Скорее всего, должны быть назначены новый руководитель САП и новый директор Национального антикоррупционного бюро Украины", – сказала она.

Глава Еврокомиссии, говоря о реформе Конституционного суда, напомнила о необходимости принять законодательство о процедурах отбора судей, уменьшить чрезмерное влияние олигархов на экономику, а также принять закон о СМИ, который приведет украинское законодательство в соответствие с действующими стандартами ЕС.

Также она отметила, что реформы всегда требуют времени и никто не ожидает, что Украины сделает все быстро, так как многие из лучших и умных сейчас воюют на фронте.

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"Сегодня я здесь с очень простым сообщением. Впереди долгий путь, но Европа будет рядом с вами на каждом шаге этого пути, сколько угодно – от этих темных дней войны до момента, когда вы откроете дверь, ведущую в наш Европейский Союз", – заявила она.

Ситуация с НАБУ

12 апреля директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уволен с занимаемой должности в связи с окончанием срока полномочий.

42-летний Артем Сытник занимал должность главы НАБУ с момента создания ведомства – с апреля 2015 года. По специальности он юрист, бывший следователь прокуратуры.

26 августа 2020 года Конституционный суд Украины признал неконституционным указ президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

Ситуация с САП

Бывший глава САП Назар Холодницкий уволился с должности в августе 2020 года. У Специальной антикоррупционной прокуратуры до сих пор нет руководителя.

Через месяц на обвинения в затягивании процесса избрания нового руководителя Офис президента Украины напомнил о скандале двухлетней давности вокруг руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Отметили, что не стоит спешить с комиссией, поскольку тот же Холодницкий прошел жесткий конкурсный отбор на свою должность. Тогда Банковая призвала воздержаться от чрезмерных эмоций из-за назначения представителей Рады в комиссию по выбору главы САП.