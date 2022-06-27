Урсула фон дер Ляйен ждет агрессора Путина на саммите G20 для важного дела

Урсула фон дер Ляйен хочет встретиться с Путиным. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет увидеть президента РФ Владимира Путина на саммите G20. Так, она хочет сказать все, что думает, диктатору в лицо. Саммит "Большой двадцатки" пройдет 15-16 ноября в Индонезии.

Об этом сообщает издание ZDF.

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"Мы должны очень хорошо подумать о закрытии всей G20. Я не ратую за это. На мой взгляд, G20 слишком важна, в том числе для развивающихся стран, чтобы мы позволили путину снова разрушить этот орган", – сказала глава Еврокомиссии.

Она заявила:

"Я думаю, будет лучше – если он приедет – сказать ему в лицо, что мы думаем", – добавила Урсула фон дер Ляйен.

К слову, семнадцатый саммит "Большой двадцатки" пройдет 15-16 ноября в Индонезии, на острове Бали.

Урсула фон дер Ляйен рассказала, собирается ли Европа сохранять лицо Путину

Европа работает над тем, чтобы снять шантаж Кремля на украинское зерно, готова сколько нужно принимать украинских беженцев, а также не собирается ничего прощать международному преступнику Владимиру Путину. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире общенационального телемарафона на канале "Украина 24".

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Шантаж Кремля

"Действия России – безобразие. Она использует продовольствие, чтобы всех нас шантажировать, и ставит под угрозу людей, которые наиболее уязвимы. На наших глазах Россия блокирует экспорт 20 млн тонн пшеницы, бомбардирует склады в Украине, ворует зерно. Мы делаем все, чтобы найти способы вывезти из Украины зерно: автомобильными дорогами, железной дорогой. И это работает. Однако, конечно, не на столько хорошо, как с большими морскими судами. А посему наша задача максимально снять российскую блокаду с Черного моря", – отметила Урсула фон дер Ляйен.

Лицо Путина

"Путин – человек, на совести которого эта ужасная преступная война. Он – преступник. И как преступник, он должен заплатить цену, которую заставил заплатить нас. Должен платить за убытки, которые он причинил. Поэтому мы ввели шесть пакетов санкций, которые серьезно подрывают российскую экономику. Глубже и глубже, чем дольше они будут работать. Поэтому для нас невозможно вернуться к нормальным отношениям с Путиным", – заверила глава Еврокомиссии.

Беженцы

"Мы настолько поражены украинским народом, что европейский народ открыл для беженцев не только свои дома, но и сердца. На самом деле это украинцам нужно решать, где им сейчас лучше. Мы видим очень много движений. И это очень хорошо. В целом 7,5 млн людей приехало в ЕС. Однако на сегодня приблизительно три миллиона вернулись домой. Остальные остаются в ЕС. То есть движение идет постоянное. Очень рано говорить о том, кто останется. Но что важно, мы счастливы принимать тут украинцев. Как людей, как друзей, как народ страны, которая поразила нас тем, как она встала на защиту наших совместных ценностей и демократии", – сказала Урсула фон дер Ляйен.