Увидели из окон столовой: к украинским полярникам приплыли гигантские гости (фото)

К украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде приплыли два кита-горбача

Киты в Антарктиде. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Два кита-горбача приплыли к берегам острова Галиндез в Антарктиде, где находится украинская станция "Академик Вернадский", которую ранее рекордно занесло снегом. Это довольно большая редкость, ведь обычно для встречи с китами участники экспедиции выходят в море на лодках.

Об этом в Facebook сообщил Национальный антарктический научный центр.

Киты в Антарктиде. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

"Зимовщики увидели гигантских животных прямо из окон столовой, во время завтрака", – говорится в сообщении.

Киты в Антарктиде. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

В центре отметили, что китолог Оксана Савенко успела сфотографировать хвостовой плавник одного из горбачей. На этих плавниках киты имеют уникальный узор. Он, словно отпечаток пальца у человека – позволяет идентифицировать каждое животное.

Киты в Антарктиде. Фото: facebook.com/AntarcticCenter Реклама

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"Ловить" на фото хвостовые рисунки – одно из направлений работы биологов на нашей станции. Затем эти фотографии становятся частью большого каталога (как шутят ученые: "китового Фейсбуке"), сравнение которого с другими базами позволит существенно уточнить пути миграции и структуру популяций китов", - отметили в центре.

Киты в Антарктиде. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Киты в Антарктиде. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Как отмечается, горбачи являются самыми многочисленными китами в районе Антарктического полуострова. Их средний вес – 30 тонн, а длина 13,5-14,5 метров.

Ранее сообщалось, что в Антарктиде возле украинской станции появились пингвинята.

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