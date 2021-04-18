Ужасная авария в Египте: поезд сошел с рельс, погибли люди (фото и видео)

В Египте в провинции Кальюбия к Северу от Каира поезд сошел с рельсов. В результате восемь человек погибли, 109 получили ранения.
Об этом сообщает телеканал Al Arabia.
Поезд сошел с рельсов в Индии. Фото: REUTERS/ANF
Поезд направлялся из Каира в город Мансура, расположенный в дельте Нила, и сошел с рельсов в 13:54 по местному времени, примерно в 40 километрах к северу от Каира.
Поезд сошел с рельсов в Индии. Фото: REUTERS/ANF
По данным издания "Аш-Шурук", причина схода пассажирского поезда с рельсов заключалась в значительном превышении машинистом скорости.
Поезд сошел с рельсов в Индии. Фото: REUTERS/ANF
Поезд двигался со скоростью 120 км/час на участке, где проводятся ремонтные работы, и скорость подвижного состава не должна была превышать 30 км/час.
Поезд сошел с рельсов в Индии. Фото: REUTERS/ANF
Напомним, ранее чудовищная авария скоростного поезда в Индии, тогда 60 человек погибли.
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