Уже более 200 танков. Потери России при вторжении в Украину

Украинцы жгут вражеские машины / Фото: Коллаж: Сегодня

Генштаб опубликовал новые данные о потерях врага с начала вторжения 24 февраля и до утра 2 марта:

Личного состава – более 5 840 человек

Танков – до 211

Боевых бронированных машин – 862

Артиллерийских систем – 85

РСЗО – 40

Средств ПВО – 9

Самолетов – 30

Вертолетов – 31

Автомобильной техники – 355

Легких скоростных катеров – 2

Цистерн с ГСМ – 60

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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