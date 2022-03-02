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Уже более 200 танков. Потери России при вторжении в Украину

Светлана Москаленко
2 марта, 09:26
Почти 6000 оккупантов уничтожены во время вторжения

Украинцы жгут вражеские машины / Фото: Коллаж: Сегодня

Генштаб опубликовал новые данные о потерях врага с начала вторжения 24 февраля и до утра 2 марта:

  • Личного состава – более 5 840 человек
  • Танков – до 211
  • Боевых бронированных машин – 862
  • Артиллерийских систем – 85
  • РСЗО – 40
  • Средств ПВО – 9
  • Самолетов – 30
  • Вертолетов – 31
  • Автомобильной техники – 355
  • Легких скоростных катеров – 2
  • Цистерн с ГСМ – 60
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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В белорусском Мозыре морги забиты чеченцами

Власти Беларуси предоставили свои морги под трупы захватчиков, уничтоженных во время вторжения на территорию Украины .

"Знаем, что в Мозыре забиты все морги. Причем там этнические чеченцы. И знаем, по оперативной информации, что им поручено на долгое хранение эти трупы агрессора положить. Это значит, что они (российские власти) боятся отправлять "груз 200" в Чечню", – сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Светланы Тихановской Анна Красулина.