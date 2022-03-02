Уже более 200 танков. Потери России при вторжении в Украину

Украинцы жгут вражеские машины / Фото: Коллаж: Сегодня
Генштаб опубликовал новые данные о потерях врага с начала вторжения 24 февраля и до утра 2 марта:
- Личного состава – более 5 840 человек
- Танков – до 211
- Боевых бронированных машин – 862
- Артиллерийских систем – 85
- РСЗО – 40
- Средств ПВО – 9
- Самолетов – 30
- Вертолетов – 31
- Автомобильной техники – 355
- Легких скоростных катеров – 2
- Цистерн с ГСМ – 60
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
В белорусском Мозыре морги забиты чеченцами
Власти Беларуси предоставили свои морги под трупы захватчиков, уничтоженных во время вторжения на территорию Украины .
"Знаем, что в Мозыре забиты все морги. Причем там этнические чеченцы. И знаем, по оперативной информации, что им поручено на долгое хранение эти трупы агрессора положить. Это значит, что они (российские власти) боятся отправлять "груз 200" в Чечню", – сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Светланы Тихановской Анна Красулина.