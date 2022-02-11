Уже через две недели? Блинкен сказал, когда ждать нападения РФ

Энтони Блинкен, госсекретарь США. Фото: коллаж "Сегодня"
Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Российская Федерация может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в том числе во время зимних Олимпийских игр.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Мельбурне (Австралия), передает Reuters.
"Россия направила дополнительные силы к границе с Украиной и может начать вторжение в любое время, в частности во время зимних Олимпийских игр", – предположил Блинкен.
Также он добавил, что Вашингтон продолжает сокращать численность сотрудников американского посольства в Украине и повторил призыв Госдепартамента ко всем американцам, находящимся в Украине, немедленно покинуть страну.
"Попросту говоря, мы продолжаем наблюдать за очень беспокоящими признаками российского обострения, новые силы прибывают к украинской границе", – сказал Блинкен.
Отметим, зимние Олимпийские игры продлятся в Пекине до 20 февраля.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Вблизи границ Украины Россия разместила примерно 115-тысячную армию. Сейчас вероятность значительной эскалации низкая, однако все может измениться в любой момент.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае агрессии РФ может быть оккупирован Харьков, а также допустил возможность войны в Европе.
- Кроме того, президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину.
- А Госдеп США 24 января дал разрешение на добровольный выезд своих дипломатов и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве. Такое решение продиктовано "соображениями безопасности". Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заверила, что отзыв дипломатов не повлияет на работу посольства.