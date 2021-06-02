Уже напоминает паранойю – минобороны России нашло тайный сговор в военных учениях Украина-НАТО

Представитель ведомства считает, что НАТО поставит Украине "современное вооружение" под прикрытием учений Sea Breeze

Минобороны РФ нашло тайный сговор в военных учениях Sea Breeze. Фото: коллаж "Сегодня"

В Министерстве обороны РФ считают, что НАТО поставит Украине "современное вооружение" под прикрытием учений Sea Breeze.

Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, передает ТАСС.

"Под прикрытием проведения учения планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск", –отметил он.

Также Конашенков добавил, что Россия будет следить за учениями и "при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке".

Учения пройдут с 28 июня по 10 июля при участии военных США, Канады, Великобритании, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Греции, Турции, Латвии и других стран партнеров.

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Как сообщалось ранее, военнослужащие подразделений химической, биологической, радиологической и ядерной защиты Сил спецопераций провели учения в Припяти в обстановке реального радиационного заражения местности.

Кроме того, Россия намерена в этом году в Западном военном округе создать около 20 соединений и воинских частей из-за "роста угрозы" со стороны НАТО.

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