В Албании на парламентских выборах в третий раз побеждают социалисты

От прозрачности выборов в этом году зависит начало официальных переговоров о членстве страны в Европейском Союзе

В Албании 25 апреля состоялись парламентские выборы, на которых, по данным экзит-пола, лидирует Социалистическая партия с 46,9% голосов, победа которой означает третий премьерский срок для нынешнего премьера Эдди Рамы.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на опрос телеканала Top Channel TV.

На втором месте Демократическая партия с 43,5%, еще одна оппозиционная партия "Социалистическое движение за интеграцию" получила 6,9%. Явка на выборах составила 48%.

"Никто не знает, кто выиграл выборы. Мы должны ожидать 48 часов", – заявил глава избирательной комиссии Илирджан Челибаши.

Как пишут местные издания, нынешние выборы в Албании важны не столько победой конкретной политсилы, сколько прозрачностью их проведения, поскольку свободные и честные выборы – главное условие для начала официальных переговоров о членстве страны в Европейском Союзе.

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А два последних года большинство оппозиционных депутатов не участвовали в работе парламента, утверждая, что выборы 2017 года, на которых победили социалисты, были сфальсифицированы.

Парламент в Албании избирается на четыре года. Он состоит из 140 депутатов.

Напомним, Европейский Союз готов начать переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии, которая в прошлом году ради этого даже поменяла официальное название страны.