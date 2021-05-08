В результате природной стихии погибли туристы – сейчас спасатели ведут поиски еще троих человек – подробности

/ Фото: Pixabay

Во французских Альпах на территории коммуны Валуар сошла лавина. В результате погибли четверо туристов из двух разных групп. Также сейчас ведутся поиски в месте схождения еще одной лавины, которая вероятно накрыла трех человек.

Как сообщает BFMTV, в составе первой было два человека, второй – три. Все туристы родом из Гренобля. Из обеих групп, которые накрыла лавина, выжил лишь один человек. Самому младшему из погибших было 42, самому старшему – 76 лет.

В спасательной операции были задействованы сотрудники высокогорной жандармерии, два вертолета и две собаки.

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Экстренные службы предупреждали об особо высоком риске лавинной опасности на этих выходных из-за повышения температуры после значительных снегопадов.

Ранее мы сообщали, что в Индии ледник сошел на людей, много погибших.

Также напомним, снежная лавина накрыла чемпионку мира по сноуборду и ее гида.