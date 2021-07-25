Перевернулся автобус в Хорватии: погибли 10 человек, 45 пострадали

Автобус перевозил 67 пассажиров, включая детей, и двух водителей

Место ЧП. Фото: коллаж "Сегодня"

В Хорватии сегодня рано утром в результате аварии автобуса погибли 10 человек и не менее 45 получили ранения – некоторые из них серьезные.

Об этом сообщает агентство АР.

Авария произошла недалеко от города Славонский Брод на шоссе между столицей Загребом и сербской границей.

Автобус выбросило на обочину у края дороги. На месте работали пожарные и спасатели, движение по шоссе останавливали.

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Автобус перевозил 67 пассажиров, включая детей, и двух водителей. Восемь человек получили серьезные травмы. Пока причина аварии неизвестна.

Как отмечают в СМИ, среди пассажиров были 15 несовершеннолетних, одна из девочек получила серьезные травмы.

Ранее мы писали, что в результате аварии с автобусом в Польше погиб один украинец. Еще четверо граждан Украины госпитализировали.