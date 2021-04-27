В Беларуси ввели платные COVID-паспорта для поездок за границу

Министерство здравоохранения Беларуси вводит платные "Сертификаты о вакцинации", которые предлагают покупать прошедшим вакцинацию против COVID-19 белорусам в случае выезда за пределы страны.

Об этом сообщается на сайте белорусского Минздрава.

"В связи с тем, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются, такой документ, возможно, будет необходим гражданам Республики Беларусь для поездок за границу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сертификаты, которые будут заполнены на русском и английском языках, можно будет приобрести в пункте проведения вакцинации.

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В документ будет внесена информация о проведении профилактических прививок против COVID- 19, подтверждающая введение первой и второй доз вакцины.

Тем, кто не планируют выезжать за границу информацию о проведении профилактических прививок против COVID-19 будут вносить в медицинские документы пациента и при необходимости выдавать выписку.

Напомним, Франция первой в Евросоюзе начала тестировать цифровой туристический COVID-сертификат в рамках общеевропейской схемы, которая уже к лету позволит жителям ЕС свободно путешествовать по странам континента.

Мы также сообщали, что Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве в обеспечении совместимости украинского и европейского COVID-паспортов.