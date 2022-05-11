В Белгороде снова слышны взрывы, в небо подняли авиацию (фото, видео)

В Белгороде снова взрывы/Фото: коллаж: "Сегодня"

В российском городе Белгород снова неспокойно. Там были слышны "хлопки". Есть погибший и раненные.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Сегодня".

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Жители Белгорода говорят, что слышали в городе "хлопки". Кроме того, они публикуют в сети фотографии с задымленными местами.

Впоследствии в Белгородской области в небе была замечена авиация.

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Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что в результате инцидента погиб человек. Он отметил, что "обстрел" якобы был со стороны Украины.

"Последние данные о пострадавших от Министерства здравоохранения региона: 6 раненых, 1 погибший. Федеральные телеграм-каналы пишут о ещё одном погибшем, 14-летнем мальчике. Сообщаю, что это не так. Мальчик жив и находится в областной больнице. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Население села Солохи будет вывезено в безопасное место под руководством главы района Владимира Перцева и начальника регионального МЧС Сергея Потапова", — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Взрывы в России

1 апреля российские СМИ сообщили, что в Белгородской области упал снаряд , якобы "выпущенный со стороны Украины". В результате взрыва возник пожар на нефтебазе , который уничтожил несколько цистерн с нефтью.

, якобы "выпущенный со стороны Украины". В результате взрыва , который уничтожил несколько цистерн с нефтью. В Минобороны Украины опровергли заявление РФ и ответили, что наши защитники не имеют отношения к ЧП в Белгороде. Высокопоставленные чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы – безалаберность оккупантов либо же попытка скрыть чью-то коррупцию. По заявлению наших военных, у них нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.

В Брянске в ночь с воскресенья на понедельник, 25 апреля, прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также на территории воинской части.

Спустя некоторое время в пресс-службе правительства Брянской области подтвердили пожар на нефтебазе, но его причину не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах никаких упоминаний не было.

пожар на нефтебазе, но его причину не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах никаких упоминаний не было. Жителей домов возле горящей нефтебазы в Брянске начали эвакуировать полицейские.

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