В Белом доме ответили, планирует ли Байден визит в Украину

Пока Байден не планирует ехать в Украину по приглашению Зеленского/Фото: REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"
Официальный визит президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Украину пока не планируется. В то же время, Штаты находятся в "постоянном контакте с украинским правительством".
Соответствующее заявление озвучила заместительница пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Что сказали в Белом доме?
"Сейчас у меня нет никаких планов поездок, которые я могла бы объявить или анонсировать", — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она отметила, что США находятся в "постоянном контакте с украинским правительством" и продолжают "тесно координировать свои действия с Украиной, пытаясь найти дипломатическое решение для выхода из кризиса".
Приглашение Байдена в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский во время состоявшейся 13 февраля разговора с президентом США Джо Байденом предложил ему как можно быстрее приехать в Украину.
Об этом пишет CNN, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника.
Источник сообщил, что Зеленский использовал воскресный звонок, чтобы предложить то, что чиновник назвал "конкретными идеями по уменьшению российской угрозы Украине". Они включали в себя новые призывы к Вашингтону оказать большую военную поддержку Украине, включая предоставление более современного оружия.