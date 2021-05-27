В ближайшее пятилетие будет рекордно теплый год – прогноз ООН

Самым теплым годом в истории ученые называют 2016 год, однако, в течение пяти лет ситуация может измениться

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Метеорологи ООН ожидают самый теплый год в ближайшие пять лет – в самый жаркий год температура может превысить доиндустриальный уровень на 1,5 градуса.

Об этом говорится в отчете Всемирной метеорологической организации.

Ожидается, что средняя температура на планете ежегодно будет по крайней мере на один градус Цельсия выше температурных значений доиндустриальной эпохи.

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"Вероятность того, что в ближайшие пять лет по меньшей мере один год превзойдет показатели 2016-го, считающегося самым теплым годом на данный момент, составляет 90%", – говорится в сообщении.

Как ранее заявили в ООН, температура Земли в 2020 году достигла рекордно высокого уровня за 3 млн лет, человечество движется к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия.

Напомним, годом ранее ученые из Университета Гонконга пришли к выводу, что новый коронавирус наиболее активен при температуре около 4 градусов выше ноля по Цельсию и теряет свою силу в условиях жары.