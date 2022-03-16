В более чем 200 городах и селах России уже похоронили оккупантов, погибших в Украине

И это далеко не все уничтоженные оккупанты. Коллаж "Сегодня"

В более чем 200 населенных пунктах РФ прошли похоронены захватчиков, которых уничтожили ВСУ на территории Украины. Число похорон будет расти с каждым днем.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.

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"В более чем 200 городах и селах россии уже прошли похороны захватчиков, которые были уничтожены на нашей земле. Это число будет расти с каждым днем. Кремль уже не в состоянии скрыть, что сокрушительные потери понесли подразделения воздушно-десантных войск россии. Отдельные части из Костромы, Камышина, Улан-Удэ и других регионов уже коллективно штурмуют ад. Туда же отправится и морская пехота из Тихоокеанского флота, которую в пожарном порядке готовят в бой. Поскольку силы интервентов подорваны эффективными действиями нашей армии. Встретим и этих", – написал он.

Министр добавил, что после почти трех недель героической обороны против полномасштабного российского вторжения ситуация остается непростой. Особенно – на юге и востоке. Однако украинские защитники и защитницы все чаще переходят к контратакам на разных участках фронта – от Киевщины и Николаевщины до Луганщины.