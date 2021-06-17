В Ботсване найден третий по величине алмаз в истории: гиганта показали людям

Это уже второй алмаз свыше 1000 карат, обнаруженный в Ботсване за последние шесть лет – предыдущий продали 53 млн долларов

Найденный в начале месяца алмаз показали людям лишь спустя две недели. Фото: коллаж "Сегодня"

В Ботсване обнаружили один из крупнейших алмазов в мире – его вес достигает почти четверть килограмма.

Об этом говорится в пресс-службе правительства страны.

Алмаз весом в 1098,3 карата (219,6 грамма) стал третьим по величине из когда-либо найденных. Его обнаружили 1 июня на руднике Джваненг, расположенном на севере страны.

Находка принадлежит алмазной компанией Debswana, которой совместно управляют ботсванское правительство и крупнейшая в мире алмазодобывающая компания De Beers.

"Выручка от продажи алмазов пойдет ​​на национальное развитие страны", – заверили в правительстве африканской державы.

Ботсванское сокровище уже вошло в историю алмазодобычи / Фото: REUTERS

Реклама

Этот "гигант" лишь немного уступил "номеру два" в списке самых крупных алмазов в истории – Lesedi La Rona (1109 карат), который тоже был найден в Ботсване шесть лет назад и продан за 53 млн долларов.

Первым в рейтинге остается легендарный "Куллинан" – этот камень в 3106 карат обнаружили в ЮАР в далеком 1905 году. Впоследствии его разделили на более мелкие камни – некоторые из них до сих пор украшают корону британской монаршей семьи.

Напомним, что в апреле в Австралии пустили с молотка кольцо с самым большим квадратным бриллиантом. Вес камня составил 25,02 карата, а сам лот продали за 1,25 млн долларов.

А в прошлом году на аукционе Sotheby's за 29 млн долларов продали уникальный розовый бриллиант "Дух розы".

Смотрите, о чем еще говорят в Украине и мире 17 июня: