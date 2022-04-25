В Брянске прогремели взрывы – горит нефтебаза и воинская часть (видео)

Пожар на нефтебазе в Брянске. Фото: коллаж "Сегодня"
В России в Брянске с ночь с воскресенья на понедельник, 25 апреля, прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также на территории воинской части.
Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ".
"Сообщается, что горят резервуары с топливом. Данных о пострадавших не поступало. По словам жителей, перед началом пожара слышался мощный хлопок, а зарево от огня сейчас видно из разных точек города", – говорится в сообщении.
Спустя некоторое время в пресс-службе правительства Брянской области подтвердили пожар на нефтебазе, но его причину не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах также не было никаких упоминаний.
Жителей домов возле горящей нефтебазы в Брянске начали эвакуировать полицейские. Отмечается, что людям при этом не называют причину происходящего.
"Сейчас к месту едут спасательные службы со всего города", – написал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Ситуация в Белгороде
1 апреля российские СМИ сообщили, что в Белгородской области упал снаряд, якобы "выпущенный со стороны Украины". В результате взрыва возник пожар на нефтебазе, который уничтожил несколько цистерн с нефтью.
В Минобороны Украины опровергли заявление РФ и заявили, что наши защитники не имеют отношения к ЧП в Белгороде. Также высокопоставленные чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы.
"Мы подозреваем, что взрыв нефтебазы в российском Белгороде произошел из-за безалаберности оккупантов либо же с целью скрыть чью-то коррупцию", – сообщили в Минобороны.
По заявлению наших военных, у них нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.
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