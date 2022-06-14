В Бундесвере рассказали, когда гаубицы Panzerhaubitze 2000 поставят Украине

Ламбрехт рассказала подробности поставок немецкого оружия Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"

Обучение украинских военных на немецких самоходных гаубицах Panzerhaubitze 2000 в Германии будет завершено уже в скором времени. Это позволит отправить вооружение в зону боевых действий в Украине.

Об этом сообщила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.

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"В ближайшее время будет завершено обучение с Panzerhaubitze 2000, чтобы его можно было использовать в бою в Украине", — сказала Ламбрехт.

Министр обороны не сообщила подробности передачи оружия Киеву, однако заявила, что не будет объявлять дату передачи и маршруты транспортировки по соображениям безопасности.

Что такое Panzerhaubitze 2000?

Panzerhaubitze 2000 — 155-мм самоходная пушка-гаубица разработана немецким концерном Krauss-Maffei Wegmann и принята на вооружение Бундесвера осенью 1998. В ее распоряжении — ствол длиной 52 калибра (8 м), автоматическая система заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов плюс современная точная система наземной навигации.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Литва передаст Украине ракеты для Bayraktar, на который вся страна собирала деньги. Также мы писали, когда США начнут массовые поставки оружия в Украину