Конкурс года. В Чечне за рисунок семьи Кадырова предлагают огромную сумму

Призовой фонд составляет 1,5 миллиона рублей. / Фото: Getty Images

Власти Чечни объявили конкурс на лучшее художественное изображение главы республики Рамзана Кадырова, его отца Ахмата и матери Аймани. Призовой фонд составляет 1,5 миллиона рублей.

Об этом в Instagram сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

"В связи с многочисленными обращениями чеченцев, проживающих за пределами нашей республики, мы объявляем о конкурсе на лучшее художественное изображение Ахмата-Хаджи, Рамзана Ахматовича и Аймани Несиевны Кадыровых", — написал Даудов.

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Победители конкурса в каждой номинации получат по 500 тысяч рублей, выделенных из Общественного фонда имени Ахмата Кадырова.

Даудов заявил, что конкурс направлен на "укрепление знания истории родного края" и "сохранение культурной связи с родиной".