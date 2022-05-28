В Дагестане таксиста оторвали от руля и послали на фронт в Украину

Российские солдаты знают, что воевать в Украине будут недолго / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Дела со скрытой мибилизацией на войну с Украиной у Министерства России идут так плохо, что его сотрудники ловят солдат прямо на улицах российских городов. Стало известно, что в Дагестане началась такая охота на мобилизованных.

Об этом рассказывает УНИАН.

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Что происходит

Жительница Дагестана Саиди Лугуева опубликовала пост, в котором рассказала, как во время ее поездки на такси автомобиль остановили, а водителя забрали в военкомат.

"Это забавно, ведь Дагестан был регионом, где нужно было взятку дать, чтобы пойти служить", – так прокомментировала произошедшее пассажирка.

Картина в России