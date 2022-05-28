В Дагестане таксиста оторвали от руля и послали на фронт в Украину

Российские солдаты знают, что воевать в Украине будут недолго / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Дела со скрытой мибилизацией на войну с Украиной у Министерства России идут так плохо, что его сотрудники ловят солдат прямо на улицах российских городов. Стало известно, что в Дагестане началась такая охота на мобилизованных.
Об этом рассказывает УНИАН.
Что происходит
Жительница Дагестана Саиди Лугуева опубликовала пост, в котором рассказала, как во время ее поездки на такси автомобиль остановили, а водителя забрали в военкомат.
"Это забавно, ведь Дагестан был регионом, где нужно было взятку дать, чтобы пойти служить", – так прокомментировала произошедшее пассажирка.
Картина в России
- Поступает достаточно информации, чтобы сделать вывод – Москва вытряхивает все резервы, чтобы хоть кто-то воевал за ненужный рядовым гражданам России Донбасс.
- 28 мая президент России Владимир Путин подписал закон об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Таким образом в армию РФ могут набирать даже людей пенсионного возраста – всех, кому больше 18 лет.
- По словам уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, в самопровозглашенных республиках гонят на фронт даже несовершеннолетних.
- С середины апреля, по данным Генштаба ВСУ, в России проводят скрытую мобилизацию резервистов, которых укомплектовывают устаревшей техникой.
- Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал, что Россия использовала в Украине все боеспособные группы и теперь вынуждена проводят скрытую мобилизацию резервов и направляет их воевать. Однако использование таких ресурсов неэффективно.